Я просто пишаюся собою, – Ястремська прокоментувала сенсаційну перемогу над Гофф

Українська тенісистка Даяна Ястремська (42) прокоментувала сенсаційну перемогу над другою ракеткою світу Коко Гофф у першому колі Вімблдону. Вона заявила, що це був важкий матч, але українка пишається собою.

Своїми думками Даяна поділилася на післяматчевій пресконференції.

"Ну, це був трохи складний матч. Я була просто у вогні (посміхається). Мені дуже, дуже сподобалося грати на корті №1. У мене гарні спогади з цього корту, хоча минулого року я програла там Донні Векич. У мене досі приємні спогади. Цей корт приносить мені багато енергії. Я справді відчула це сьогодні. Гадаю, сьогодні я все зробила добре. Так, у першому сеті я трохи, не сказала б, що нервувала, але у мене були деякі проблеми з подачею, коли я вела 5:2 чи 5:3. Я не пам'ятаю рахунок. У будь-якому разі, я вважаю, що це була гарна гра", – сказала Ястремська.

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Також Даяна зазначила, що ні про що не думала після того, як жеребкування звело її з Гофф. Для неї головною метою було – залишитися собою. Ястремська розуміла, що вона може перемогти.

"Коли я побачила жеребкування, чесно кажучи, я ні про що не думала. Я не думала, що вона виграла Ролан Гаррос, чи що я програла їй тричі. Я отримала жеребкування, і мені по силі було пройти її, розумієте? Не знаю, як це пояснити. Це важко. Я думала, що цей матч буде в моїх руках. Я просто намагалася зосередитися всі ці дні, намагалася підготуватися якомога краще. Я почуваюся досить добре на траві. У мене було кілька матчів. Так, моєю головною метою в сьогоднішньому матчі було вийти на корт і бути собою, бути відкритою і вільною у своїх рішеннях і в тому, як я граю. Тож, гадаю, сьогодні я добре це зробила".

Також Ястремська додала, що вона не очікувала від поєдинку легкої прогулянки, тож готувалася до важкого матчу.

"Я не мала жодних очікувань щодо цього матчу. Навіть маленьких. Я знала, що вона не дасть мені жодного м'яча безкоштовно. Сьогодні, гадаю, я виконала більшу частину роботи. Я лідирувала протягом гри, під час розіграшу очок. Ну, очевидно, що Коко грає набагато краще на ґрунтовому та твердому кортах, ніж на траві. Я відчувала, що на траві мені надається трохи більший пріоритет. Ну, загалом, я не знаю (сміється). Я не очікувала чогось особливого від сьогоднішнього матчу. Для мене це означає гарну перемогу. Це означає, що я виконала свою роботу. Я просто пишаюся собою", – додала Ястремська.

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Суперниці зустрічалися вчетверте, українка здобула першу перемогу. У наступному колі змагань Ястремська зіграє проти росіянки Анастасії Захарової (95).

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна легко обіграла угорку Анну Бондар (75) у стартовому матчі Вімблдону. Юлія Стародубцева перемогла британку Франческу Джонс (122).

Натомість Марта Костюк не змогла подолати стартовий раунд змагань, поступившись словенці Вероніці Ер'явець (171).