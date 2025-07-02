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Відео дня: стоячі овації фанатів на Вімблдоні на честь шикарного виступу Ястремської

Богдан Войченко — 2 липня 2025, 00:16
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Відео дня: стоячі овації фанатів на Вімблдоні на честь шикарного виступу Ястремської

Даяна Ястремська яскраво увірвалася у цьогорічний Вімблдон і вже на старті турніру подарувала одну з найбільших сенсацій.

У першому раунді українська тенісистка здобула впевнену перемогу над другою ракеткою світу американкою Коко Гофф. Матч тривав лише 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 6:1.

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Після напруженого першого сету Ястремська повністю перехопила ініціативу, не залишивши суперниці шансів у другій партії.

Фанати на трибунах не стримували емоцій – ефектна гра Даяни змусила багатьох встати зі своїх місць та аплодувати українці стоячи.

Нагадаємо, у наступному колі змагань Ястремська зіграє проти росіянки Анастасії Захарової.

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк не змогла подолати стартовий раунд змагань, поступившись словенці Вероніці Ер'явець.

ВІДЕО Вімблдон теніс фанати Даяна Ястремська Коко Гофф