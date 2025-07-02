Відео дня: стоячі овації фанатів на Вімблдоні на честь шикарного виступу Ястремської

Даяна Ястремська яскраво увірвалася у цьогорічний Вімблдон і вже на старті турніру подарувала одну з найбільших сенсацій.

У першому раунді українська тенісистка здобула впевнену перемогу над другою ракеткою світу – американкою Коко Гофф. Матч тривав лише 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 6:1.

Після напруженого першого сету Ястремська повністю перехопила ініціативу, не залишивши суперниці шансів у другій партії.

Фанати на трибунах не стримували емоцій – ефектна гра Даяни змусила багатьох встати зі своїх місць та аплодувати українці стоячи.

Нагадаємо, у наступному колі змагань Ястремська зіграє проти росіянки Анастасії Захарової.

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк не змогла подолати стартовий раунд змагань, поступившись словенці Вероніці Ер'явець.