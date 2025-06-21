Ястремська – про вихід у фінал у Ноттінгемі: Пишаюся собою, що змогла залишитися в грі

Даяна Ястремська розповіла про свої відчуття від виходу у фінал на турнірі серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

Слова українки наводить портал Великий теніс України.

" Так, я дуже щаслива! Це мій перший фінал з лютого. Це перший фінал на траві, я люблю грати на траві, навіть незважаючи на те, що в мене є невелика алергія, але в нас встановився хороший зв'язок. Я дуже схвильована, це був хороший матч, і з цією паузою через дощ було трохи непросто. Але я пишаюся собою, що я змогла залишитися в грі", – заявила Ястремська.

Не забула Даяна подякувати й британським уболівальникам.

" Чи відчуваю я зв'язок із глядачами? Дійсно, це неймовірно, я дуже вдячна за підтримку. Я дійсно отримую дуже-дуже багато задоволення від виступу. Я дуже вдячна!", – сказала українка.

У вирішальному матчі змагань у Ноттінгемі Ястремська зіграє з переможницею матчу між Маккартні Кесслер (42, США) та Ребеккою Шрамковою (38, Словаччина). Зустріч відбудеться у неділю, 22 червня, о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в стартовому матчі на турнірі в Ноттінгемі Ястремська перемогла сербку Ольгу Данилович (37), у другому колі здолала хорватку Антонію Ружич (98). У чвертьфінальній зустрічі Даяна обіграла канадійку Лейлу Фернандес (30), а в півфіналі розібралася з полькою Магдою Лінетт (31).