Рейтинг WTA: регрес Світоліної та повернення Калініної в топ-50
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.
Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на дві позиції. Одеситка втратила 220 очок після поразки Кларі Бюрель у другому колі. Варто зазначити, що минулого року саме українка була переможницею цього турніру.
А ось Ангеліна Калініна у Стразбурзі змогла вийти у півфінал, де поступилася американці Даніелі Роуз Коллінс. Проте цього вистачило, щоб повернутися у топ-50 після значного регресу в минулому оновленні, коли вона втратила 25 позицій та опустилася на 56 місце. Тепер тенісистка посідає 48 сходинку.
Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко на цьому тижні не брали участь в жодних турнірах. І якщо перші дві продовжують зберігати 20 та 32 місця рейтингу відповідно, то Лесю на одну позицію посунула іспанка Сара Соррібес-Тормо. Українка опустилася на 45 позицію.
Загальний залік продовжує впевнено очолювати польська тенісистка Іґа Швьонтек.
Рейтинг WTA
|1 (1)
|Іґа Швьонтек (Польща)
|11695
|2 (2)
|Аріна Соболенко
|8138
|3 (3)
|Коко Ґофф (США)
|7638
|4 (4)
|Єлєна Рибакіна (Казахстан)
|5673
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|4550
|6 (6)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|4143
|7 (8)
|Марія Саккарі (Греція)
|3980
|8 (7)
Чжен Ціньвень (Китай)
|3945
|9 (9)
|Он Жабер (Туніс)
|3748
|10 (12)
|Даніель Коллінс (США)
|3472
|19 (17)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2290
|20 (20)
|Марта Костюк (Україна)
|2180
32 (32)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1622
|45 (44)
|Леся Цуренко (Україна)
|1278
|48 (56)
Ангеліна Калініна (Україна)
|1221
|123 (123)
|Дарія Снігур (Україна)
|613
|142 (144)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|518
|167 (169)
|Катерина Байндль (Україна)
|441
|196 (201)
|Катаріна Завацька (Україна)
368
Нагадаємо, вже 26 травня стартує 123-й розіграш головного ґрунтового турніру – Ролан Гаррос, в основній сітці якого зіграють одразу шестеро українських тенісисток.