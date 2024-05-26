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Рейтинг WTA: регрес Світоліної та повернення Калініної в топ-50

Микола Дендак — 26 травня, 10:16
Рейтинг WTA: регрес Світоліної та повернення Калініної в топ-50

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на дві позиції. Одеситка втратила 220 очок після поразки Кларі Бюрель у другому колі. Варто зазначити, що минулого року саме українка була переможницею цього турніру.

А ось Ангеліна Калініна у Стразбурзі змогла вийти у півфінал, де поступилася американці Даніелі Роуз Коллінс. Проте цього вистачило, щоб повернутися у топ-50 після значного регресу в минулому оновленні, коли вона втратила 25 позицій та опустилася на 56 місце. Тепер тенісистка посідає 48 сходинку.

Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко на цьому тижні не брали участь в жодних турнірах. І якщо перші дві продовжують зберігати 20 та 32 місця рейтингу відповідно, то Лесю на одну позицію посунула іспанка Сара Соррібес-Тормо. Українка опустилася на 45 позицію.

Загальний залік продовжує впевнено очолювати польська тенісистка Іґа Швьонтек.

Рейтинг WTA

(оновлено 26 травня 2024 року)

1 (1)Іґа Швьонтек (Польща)11695
2 (2)Аріна Соболенко8138
3 (3)Коко Ґофф (США)7638
4 (4)Єлєна Рибакіна (Казахстан)5673
5 (5)Джессіка Пегула (США)4550
6 (6)Маркета Вондроушова (Чехія)4143
7 (8)Марія Саккарі (Греція)3980
8 (7)

Чжен Ціньвень (Китай)

3945
9 (9)Он Жабер (Туніс)3748
10 (12)Даніель Коллінс (США)3472
19 (17)Еліна Світоліна (Україна)2290
20 (20)Марта Костюк (Україна)2180

32 (32)

Даяна Ястремська (Україна)1622
45 (44)Леся Цуренко (Україна)1278
48 (56)

Ангеліна Калініна (Україна)

1221
123 (123)Дарія Снігур (Україна)613
142 (144)Юлія Стародубцева (Україна)518
167 (169)Катерина Байндль (Україна)441
196 (201)Катаріна Завацька (Україна)

368


Нагадаємо, вже 26 травня стартує 123-й розіграш головного ґрунтового турніру – Ролан Гаррос, в основній сітці якого зіграють одразу шестеро українських тенісисток.






WTA Ангеліна Калініна Катаріна Завацька Марта Костюк Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Катерина Байндл Юлія Стародубцева Дарія Снігур

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