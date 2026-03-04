Українська правда
Визначилися переможці на змаганнях змішаних пар в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 4 березня 2026, 13:32
Казахстанка Єлена Рибакіна та американець Тейлор Фрітц стали переможцями турніру змішаних пар, який традиційно проходив перед стартом супертурніру в Індіан-Веллсі.

На своєму шляху вони перемогли італійський дует Жасмін Паоліні/Маттео Берреттіні (10-5), польку Ігу Швьонтек з норвежцем Каспером Руудом (10-3) та у фіналі – американську пару Аманда Анісімова/Лернер Тьєн (10-7).

Минулого сезону Рибакіна та Фрітц також ставали чемпіонами цих змагань. У поточному році за прикладом US Open в Індіан-Веллсі різко підняли призовий фонд міксту до мільйона доларів. Переможці отримали 200 тисяч.

Нагадаємо, що в жіночій частині турніру в Індіан-Веллсі беруть участь три українки. Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська дізналися своїх перших суперниць.

