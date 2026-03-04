Українська правда
Італійська тенісистка отримала погрози смерті перед матчем в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 4 березня 2026, 13:08
Італійська тенісистка отримала погрози смерті перед матчем в Індіан-Веллсі
Лукреція Стефаніні
Італійська тенісистка Лукреція Стефаніні (138) розповіла, що отримала погрози смерті перед своїм стартовим матчем у кваліфікації турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

Своїм відеозверненням із цього приводу Стефаніні поділилася в Instagram.

"Доброго ранку, сьогодні я записую це відео, щоб розповісти вам про те, що сталося зі мною вчора. Учора близько першої години дня я отримала повідомлення у WhatsApp, в якому отримала погрози, натякаючи, що якщо виграю свій матч, то мені та моїй родині буде непереливки. Згадали моїх батьків, місце, де я народилася, і надіслали фотографію пістолета.

Я записую це відео і розповідаю про це, тому що вважаю, що було неправильно чинити на мене такий тиск або викликати в мене такий стан перед матчем, змушуючи мене почуватися небезпечно. Одразу після цього я звернулася із заявою до WTA. Мені надали додаткову охорону, після матчу мене супроводжували до машини, і організація виявила велику увагу. Весь турнір мобілізувався, щоб я почувалася в безпеці", – зокрема сказала спортсменка.

Зазначимо, що у півфіналі кваліфікації Стефаніні програла тенісистці з Андорри Вікторії Хіменес-Касінцевій з рахунком 6:4, 4:6, 4:6.

Змагання основної сітки в Індіан-Веллсі пройдуть з 4 по 15 березня. На сайті Чемпіон можна ознайомитися з прев'ю до жіночої частини змагань, в яких візьмуть участь Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.

