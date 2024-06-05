Визначилася перша півфіналістка Ролан Гаррос

Італійська тенісистка Ясміне Паоліні (15) перемогла Єлєну Рибакіну з Казахстану (4) у чвертьфіналі Ролан Гаррос-2024.

Матч тривав 2 години 5 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 4:6, 6:4.

Цікаво, що Паоліні зробила лише 1 ейс, тоді як Рибакіна подала навиліт 10 разів. Але при цьому казашка припустилася 48 невимушених помилок — це вдвічі більше, ніж у Ясміне (22).

Roland Garros — Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000

1/4 фіналу, 5 червня

Ясміне Паоліні (Італія) — Олена Рибакіна (Казахстан) 6:2, 4:6, 6:4

Для 28-річної італійки це дебютний вихід у півфінал Grand Slam у кар’єрі. В наступному матчі вона зіграє проти переможниці пари Мірра Андрєєва — Аріна Соболенко. В паралельному півфіналі між собою зіграють Іга Швьонтек (1) і Коко Гофф (3).

Нагадаємо, у попередньому колі Еліна Світоліна вилетіла від Рибакіної. Через це Еліна втратить статус першої ракетки України.