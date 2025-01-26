Сіннер – про перемогу на Australian Open: Неймовірно розділити цей тріумф разом зі своєю командою

Переможець Australian Open-2025 Яннік Сіннер прокоментував свій тріумф на турнірі та подякував супернику за гру.

Спортсмен дав інтерв'ю на корті змагання.

"Перш за все я хочу звернутись до Саші (Звєрєву – прим.). Ти неймовірний гравець та маєш чудову команду. Продовжуй вірити у себе, адже не тільки я та тренери, а всі навколо знають, який ти сильний гравець та людина. Я бажаю тобі усього найкращого.



Тільки чудові слова можу сказати про свою команду. Ми дуже важко працювали задля того, щоб знову тут опинитись. Це дуже чутливий момент – розділити цю перемогу з усіма вами та тією частиною команди, що залишилась вдома.



Даррен (тренер Сіннера – прим.), це твій останній Australian Open, тому я дуже щасливий розділити цю перемогу з тобою", – розповів Сіннер.