Сіннер – про перемогу на Australian Open: Неймовірно розділити цей тріумф разом зі своєю командою
Переможець Australian Open-2025 Яннік Сіннер прокоментував свій тріумф на турнірі та подякував супернику за гру.
Спортсмен дав інтерв'ю на корті змагання.
"Перш за все я хочу звернутись до Саші (Звєрєву – прим.). Ти неймовірний гравець та маєш чудову команду. Продовжуй вірити у себе, адже не тільки я та тренери, а всі навколо знають, який ти сильний гравець та людина. Я бажаю тобі усього найкращого.
Тільки чудові слова можу сказати про свою команду. Ми дуже важко працювали задля того, щоб знову тут опинитись. Це дуже чутливий момент – розділити цю перемогу з усіма вами та тією частиною команди, що залишилась вдома.
Даррен (тренер Сіннера – прим.), це твій останній Australian Open, тому я дуже щасливий розділити цю перемогу з тобою", – розповів Сіннер.
Зазначимо, що ця перемога стала третьою для Янніка на турнірах Grand Slam. Раніше тенісист тріумфував на відкритих чемпіонатах США та Австралії у 2024 році.
Окрім того, Сіннер встановив унікальне досягнення після перемоги над Звєрєвим.