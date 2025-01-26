Сіннер встановив унікальне досягнення після перемоги у фіналі Australian Open

Перша ракетка світу Яннік Сіннер виграв Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу. У вирішальному матчі італієць у трьох сетах здолав німця Алєксандра Звєрєва (2).

Завдяки цій перемозі Сіннер встановив унікальне досягнення. Він став першим гравцем з моменту першої публікації рейтингу ATP в 1973 році, який здобув 10 перемог поспіль без програних сетів у матчах над суперниками з топ-10.

Про це повідомляє OptaAce.

Список матчів:

Australian Open, хард, фінал – Александр Звєрєв, 6:3, 7:6(4), 6:3

Australian Open, хард, чвертьфінал – Алекс Де Мінаур, 6:3, 6:2, 6:1

Кубок Девіса, півфінал, хард – Алекс Де Мінаур, 6:3, 6:4

Підсумковий турнір, хард, фінал – Тейлор Фрітц, 6:4, 6:4

Підсумковий турнір, хард, півфінал – Каспер Рууд, 6:1, 6:2

Підсумковий турнір, хард, груповий етап – Даніїл Медведєв, 6:3, 6:4

Підсумковий турнір, хард, груповий етап – Тейлор Фрітц, 6:4, 6:4

Підсумковий турнір, хард, груповий етап – Алекс Де Мінаур, 6:3, 6:4

Мастерс у Шанхаї, хард, фінал – Новак Джокович, 7:6(4), 6:3

Мастерс у Шанхаї, хард, чвертьфінал – Даніїл Медведєв, 6:1, 6:4

Для італійця ця перемога стала третьою на турнірах Grand Slam. Раніше Сіннер тріумфував на відкритих чемпіонатах США та Австралії у 2024 році.