Розбити, обматюкати, обісцяти: найбільш очманілі вчинки тенісистів з Росії і Білорусії

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка після поразки у фіналі Australian Open 2025 привернула до себе увагу не через спортивні успіхи. "Нейтральна" спортсменка разом зі своїм бойфрендом Георгіосом Франгулісом та тренером із фізичної підготовки Джейсоном Стейсі висміяли трофей, який отримала фіналістка. Команда тенісистки імітувала сечовипускання на тарілку, яка традиційно вручається невдасі матчу за титул на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Насправді Сабалєнка вже не вперше потрапляє до скандальних ситуацій через провокативні витівки чи невміння контролювати свої емоції. Грішать цим і інші "нейтрали", які виступають у WTA і ATP-Турі. Пропонуємо згадати найбільш резонансні вчинки на корті за участі тенісистів з російськими і білоруськими паспортами.

Як ви вже могли здогадатися, глибоко копати і не доведеться. На Australian Open 2025 у своєму фірмовому стилі проявили себе два найкращих тенісисти з російськими паспортами у рейтингу ATP. Даніїл Медведєв за перші два поєдинки на турнірі встиг кілька разів розбити свою ракетку, зламати камеру, що розміщується на тенісній сітці, посваритися із суддею на вишці та з лінійним, а також пропустити обов'язкову пресконференцію після поразки у другому колі. За свою неспортивну поведінку він отримав загальний штраф у розмірі 76 тис. доларів США, що склало більше 60% суми призових, заробленої в Мельбурні.

Даніїл Медведєв б'є камеру на сітці ATP

Андрєй Рубльов уперше з 2019-го вибув у першому колі Australian Open, програвши 112-й ракетці світу, тому мав менше часу, щоб "проявити" себе. Однак спересердя жбурнути ракетку об корт все ж не забув.

Андрєй Рубльов гнівається

Загалом у Рубльова є набагато більше цікавих моментів, він особисто стверджував, що мав біполярний розлад. Минулого сезону Андрєя дискваліфікували з півфіналу турніру в Дубаї за крики на адресу лайнсмена:

Андрєй Рубльов кричить на лінійного Screenshot

На Ролан Гаррос він побив ногами лавку:

I

TOLD

YOU

DONT

BET

ON ANDREY RUBLEV

😡😡

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/pWoZ7GtrYj — george (@kingGeorge777a) May 31, 2024

На Вімблдоні постраждало його коліно:

На US Open так лупив себе по лівій долоні, що довелося викликати фізіо, який обробив розбиту руку.

Андрєй Рубльов поранив руку Screenshot

На Мастерсі в Парижі знову зганяв злість на коліні, навіть пішла кров.

Rublev: i will be better

also Rublev.....



at what point does someone step in? this is beyond pic.twitter.com/4bySSjfNWe — Pamela Maldonado (@pamelam35) October 29, 2024

Щось схоже сталося і з Веронікою Кудерметовою минулого року на турнірі WTA 500 у Гвадалахарі. У вирішальному сеті вона втратила перевагу 5:0. За рахунку 5:5 Вероніка кілька разів ударила себе ракеткою по голові. Перед цим вона програла 19 із 20 очок.

Вболівальники зі стажем можуть пам'ятати ще більш епічний момент за участі Міхаїла Южного, який у 2008-му на змаганнях у Маямі у пориві гніву взагалі розбив собі голову обідком ракетки.

Якщо самобичування "нейтралів" ще можна сприймати із посмішкою, то їхні грубу лайку – ні. Найогидніші матюки в бік суддів, глядачів, тренерів, а іноді навіть суперників – звична річ. І тут уже в лідерах Медведєв і Сабалєнка.

Минулого року Даніїл на Мастерсі в Цинциннаті жорстко розкритикував свого тренера Жиля Сервару, який сидів на трибунах. Пряма цитата мала такий вигляд:

"Пішов ти на ***, б****. Твоя х**** не працює. Твоя х**** не працює! Зроби щось, б****! Що за на ***, б****?! Зроби, б****, щось, й****** в рот. Допоможи б****".

Цікаво, що викрики були російською мовою, якою не володіє тренер. Також Медведєв "посилав" суддю під час півфінального матчу на Вімблдоні 2024.

“Fuck you, fuck you”



- Danill Medvedev a la jueza pic.twitter.com/o9OC9UBO3O — Set Tenis (@settenisok) July 12, 2024

А ще він запам'ятався неймовірно хамською поведінкою під час спілкування із суддею на вишці у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії 2022 проти Стефаноса Циципаса. Тоді Даніїлу не сподобалось, що батьку грека не давали попередження за підказки.

MEDVEDEV BLOWS UP! 😡😡



The Russian has sensationally accused Tsitsipas of being coached and has GIVEN IT to the umpire over it too! 🤯🤯#AusOpen - live on Channel 9, 9Now and Stan Sport. pic.twitter.com/8Xa3qOjvnf — Wide World of Sports (@wwos) January 28, 2022

Із Сабалєнкою одразу ж згадується ганебна історія, що відбулась під час матчу із Медісон Кіз у півфіналі US Open 2023. Тоді Аріна вилаялась у бік трибун, де сидів її тренер, а також викинула свою ракетку. Як любить зазначати Сабалєнка, лайка у неї в крові. З цим точно не посперечаєшся.

Aryna Sabalenka is not happy at all after getting broken in the 2nd set.



Her coach gave her a new racquet and she tried to throw her other racquet back up to him 😂 pic.twitter.com/jZKieaCwPP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2023

У продовження теми американського мейджора варто відзначити неприємний епізод, який стався за участі представниці Казахстану Юлії Путінцевої, яка народилась у Москві і до 2012 року виступала за Росію. В одному з моментів поєдинку третього раунда Путінцева відмовлялася ловити м'ячі, які їй кидала болгьорл. Цікаво, що дівчинка не перестала кидати, навіть коли тенісистка двічі її проігнорувала. Трибуни спочатку відреагували на цей момент сміхом, а потім освистали Юлію. Пізніше спортсменка спробувала виправдатися, мовляв не помітила болгьорл, але так ми їй і повірили.

Також у цій підбірці знайшлося місце для Анастасії Потапової та Анни Калінскої. Під час тенісного турніру в Цинциннаті у 2022-му хтось із них звернувся до судді через глядачку, яка сиділа з українським прапором. В результаті вболівальницю попросили залишити трибуни. Охоронець пояснив, що прапор перевищував дозволений розмір, хоча до того такі правила не застосовувалися.

Video of some of this incident surfaced hours later on social media, via @trashytennispic.twitter.com/bYlFL38L9X — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 15, 2022

Підсумувавши усі ці епізоди, варто зазначити, що у спортсменів з інших країн також бувають не найкращі дні зі зривами і емоціями через край. Але регулярність таких випадків у "нейтральних" тенісистів неприємно вражає, що явно не додає позитиву цьому виду спорту.