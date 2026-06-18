Навмисно матюкався під час інтерв'ю: зірковий тенісист поставив у скрутне становище журналістку після матчу

Французький тенісист Корентен Муте подарував уболівальникам не лише драматичну перемогу над Джованні Мпетші Перрікаром на турнірі в Лондоні, а й одне з найкумедніших післяматчевих інтерв'ю року.

Після виснажливого поєдинку, який завершився з рахунком 6:7 (5), 6:4, 7:6 (5), француза запитали про те, наскільки складно було приймати подачу суперника, яка сягала 232 км/год.

Муте почав відповідати цілком серйозно, але швидко перейшов до емоцій:

"Це дуже дратує. На матчболі в нього була друга подача, ти стаєш по центру, намагаєшся просто повернути м'яч у корт. І тут він б'є 229 км/год, а я такий: "Бл#ть, доведеться подавати". Довелося".

Після цього журналістка спробувала повернути розмову в більш пристойне русло та попросила тенісиста не використовувати нецензурну лексику.

"Не використовуй слова, в яких є "бл#ть", будь ласка".

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Втім, саме цього моменту Муте, схоже, і чекав.

"Бл#ть, бл#ть, бл#ть".

Ведуча лише посміхнулася та спробувала поставити ще одне запитання.

"Ні, ні, ні! Я задам тобі ще одне питання, тож відповідай без матюків, будь ласка. Ти граєш на траві, минулого тижня все складалося не на твою користь. Які відчуття від першої перемоги на цьому покритті?"

Але француз знову вирішив пожартувати.

"Бл#ть, бл#ть, бл#ть".

Після цього журналістці залишалося лише завершити інтерв'ю фразою:

"Корентене, нам треба попрацювати над цим до наступного кола. Приношу вибачення перед усіма".

Раніше повідомлялося, що російський тенісист Данііл Мєдвєдєв не зганьбився на турнірі у Шанхаї, публічно вилаявшись після поразки у матчі.