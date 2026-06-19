Французький тенісист отримав солідний штраф за нецензурну лайку під час інтерв'ю

36 ракетка світу француз Корентен Муте отримав штраф у 40 тисяч доларів від Асоціації тенісистів-професіоналів за неодноразове використання нецензурної лайки під час флешінтерв'ю після перемоги в першому колі турніру АТР 500 в Лондоні над співвітчизником Джованні Мпетші Перрікаром.

Про це повідомляє ESPN.

Відповідаючи на запитання про прийом потужних подач суперника, Муте використав нецензурне слово. Коли інтерв'юерка попросила тенісиста не матюкатися, той повторив його ще 6 раз поспіль. Інтерв'ю довелося достроков завершити, а Корентен потім заявив, що просто пожартував.

Відповідно до Кодексу ATP, гравцям заборонено використовувати ненормативну лексику на території турніру. За кожне порушення може бути накладено штраф до 5 000 доларів. Водночас у випадках, які ATP вважає особливо серйозними або такими, що можуть завдати шкоди репутації турніру, санкції можуть бути значно суворішими.

Муте планує подати апеляцію на штраф згідно з правилами АТР.

Зазначимо, що в Лондоні тенісист дійшов до другого кола, за що має отримати близько 43 тисяч доларів призових без урахування податків. Таким чином, якщо апеляцію не задовільнять, штраф Муте виявиться більшим за отриманий спортсменом гонорар на турнірі після сплати податків.

Нагадаємо, що 15 ракетка світу італієць Лоренцо Музетті не виступить на Вімблдоні через травму.