Наче героїня "Вбити Білла": зіркова тенісистка вразила появою на Вімблдоні в особливому японському образі

Японська тенісистка Наомі Осака не лише впевнено стартувала на Вімблдоні-2026, а й знову привернула до себе увагу завдяки незвичайному образу. Чотириразова чемпіонка турнірів Grand Slam перетворила свій вихід на корт на справжній модний перформанс.

У матчі першого кола Вімблдону Осака без особливих проблем переграла француженку Ельзу Жакмо у двох сетах (6:1, 7:5), оформивши путівку до наступного раунду.

Втім, ще до початку зустрічі головною темою для обговорень став її вихід на центральні корти. У співпраці з дизайнеркою з Токіо японка створила ексклюзивний білий образ, спеціально підготовлений для Вімблдону.

Naomi Osaka is her ✨ pic.twitter.com/UTJzt8ohU1 — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

Вбрання було натхненне традиційним японським церемоніальним одягом і водночас ідеально відповідало суворому білому дрес-коду турніру.

Особливу увагу вболівальників привернула ще одна цікава деталь. В одному з опублікованих фото Осака відтворила знамениту сцену з культового фільму "Вбити Білла", у якій героїня Уми Турман веде поєдинок на мечах із суперницею в білому в зимовому саду.

Саме цей кінематографічний образ, за задумом дизайнерів, став одним із головних джерел натхнення для створення нового комплекту.

Сама Осака коротко підписала серію фотографій словами "Silly rabbit", що українською можна перекласти як "Дурненький кролику" — грайливий вислів, який використовується однією із героїнь фільму Квентіна Тарантіно.

Нагадаємо, для Наомі подібні перформанси не є новиною. Не так давно японка влаштувала справжнє шоу на Ролан Гаррос, вийшовши в ефектній сукні на корт.

Раніше повідомлялося, що Осака потрапила у гучний скандал, організувавши вечірку тільки для темношкірих спортсменів перед Ролан Гаррос.