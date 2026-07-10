Найсексуальніша гольф-інфлюенсерка вразила фанатів відвертою фотосесією біля басейну

Одна з найпопулярніших гольф-інфлюенсерок світу Пейдж Спіранак знову опинилася в центрі уваги соціальних мереж. Американка поділилася новою фотосесією біля басейну, яка миттєво стала вірусною.

33-річна колишня гольфістка, а нині модель та інфлюенсерка, вирішила насолодитися сонячною погодою в Аризоні після святкового вікенду з нагоди Дня незалежності США.

На нових світлинах Спіранак позує біля басейну у мінімалістичному бікіні, демонструючи засмагу та спортивну фігуру. До публікації вона додала короткий підпис:

"Сонце і сліди від засмаги".

Нагадаємо, Пейдж давно є однією з найвідоміших спортивних інфлюенсерок світу. Загалом на різних платформах за її життям стежать понад 7 мільйонів підписників.

Читайте також : Фото Найсексуальніша волейболістка світу ефектно привітала США із 250-річчям незалежності

Цікаво, що лише кілька днів тому американка вже опинилася в центрі уваги після фотосесії до Дня незалежності США.

Раніше повідомлялося, що Спіранак випустила календар на 2026-й рік зі своїми пікантними знімками, який став хітом у соцмережах.