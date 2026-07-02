Снігур – про вихід у третє коло Вімблдона: Було важко грати після новин із Києва

Дар'я Снігур після перемоги над француженкою Леолією Жанжан і дебютного виходу в третє коло Вімблдона розповіла про складність гри після нічного обстрілу її рідного Києва та свою наступну суперницю.

Слова тенісистки наводить Суспільне Спорт.

"Очевидно, було важко грати сьогодні. Ми всі прокинулися і прочитали важкі новини з Києва. Тому дуже хотілося виграти та принести перемогу собі, співвітчизникам. Завжди граю для України і сподіваюся, що сьогодні це комусь поліпшило настрій. Ментально було дуже важко грати і знаходити в собі сили після прочитаних новин. Очевидно, хотілося виграти сьогодні, аби принести радість усім нам. І для себе, щоб нарешті вийти в третій раунд", – сказала Снігур.

Вімблдон є улюбленим турніром Дар'ї, у третьому колі турніру її суперницею стане американка Ешлін Крюгер.

"Дуже щаслива, що вихід у третє коло відбувається саме тут – на моєму улюбленому турнірі та улюбленому покритті. Дуже щаслива, зокрема що принесла сьогодні радість своїм співвітчизникам, які за мене вболівали. Ніколи не грала з Крюгер, не перетиналися. Але, очевидно, вона теж добре грає на траві. Будемо дивитися з тренером, як завжди".

Поєдинок Снігур та Крюгер відбудеться 4 липня, час початку матчу визначиться пізніше.

Нагадаємо, що у друге коло парного розряду Вімблдона раніше вийшли Юлія Стародубцева та Людмила Кіченок.