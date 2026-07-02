Снігур зіграє в третьому колі Вімблдона проти американки, що не входить до першої сотні рейтингу WTA

Суперницею українки Дар'ї Снігур (77) у третьому колі Вімблдона стане американка Ешлін Крюгер (102). Це стало відомо після того, як Крюгер у другому раунді розгромила представницю Грузії Маріам Болквадзе (545).

Поєдинок тривав 55 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:0.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Друге коло, 2 липня Ешлін Крюгер (США) – Маріам Болквадзе (Грузія) 6:1, 6:0

Снігур та Крюгер раніше не зустрічалися. Гра третього раунду британського мейджору між ними відбудеться 4 липня.

Нагадаємо, що Дар'я сенсаційно обіграла в першому колі Вімблдона першу ракетку України Еліну Світоліну (8), а в другому розібралася з француженкою Леолією Жанжан (132).