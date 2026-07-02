Снігур зіграє в третьому колі Вімблдона проти американки, що не входить до першої сотні рейтингу WTA
Дар'я Снігур
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Суперницею українки Дар'ї Снігур (77) у третьому колі Вімблдона стане американка Ешлін Крюгер (102). Це стало відомо після того, як Крюгер у другому раунді розгромила представницю Грузії Маріам Болквадзе (545).
Поєдинок тривав 55 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:0.
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Друге коло, 2 липня
Ешлін Крюгер (США) – Маріам Болквадзе (Грузія) 6:1, 6:0
Снігур та Крюгер раніше не зустрічалися. Гра третього раунду британського мейджору між ними відбудеться 4 липня.
Нагадаємо, що Дар'я сенсаційно обіграла в першому колі Вімблдона першу ракетку України Еліну Світоліну (8), а в другому розібралася з француженкою Леолією Жанжан (132).
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