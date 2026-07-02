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Костюк – про перемогу над росіянкою на Вімблдоні: Після першого сету зуміла виправити помилки

Станіслав Матусевич — 2 липня 2026, 23:46
Костюк – про перемогу над росіянкою на Вімблдоні: Після першого сету зуміла виправити помилки
Марта Костюк
Getty Images

Марта Костюк після виходу в третє коло Вімблдона прокоментувала непросту перемогу над "нейтральною" Анною Блінковою та відреагувала на черговий обстріл росіяйськими військами її рідного Києва.

Слова тенісистки наводить Суспільне Спорт.

ув нервовий перший сет. Я почала дуже агресивно – і це їй підходило. Мені потрібно було більше змінювати ритм, більше рухати її. Менше концентруватися на силі удару. Мені вдалося це виправити.

Я розуміла, що перебуваю недалеко. В принципі, потрібно було маленькі деталі підправити. Розуміла, що якщо правильні речі зроблю, гра може швидко помінятися в інше русло. В принципі, так і сталося. Я знала, що буде непросто, але перемога – це завжди перемога", – сказала Костюк.

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Торкнулася Марта і теми обістрілу Києва Росією в ніч перед матчем.

"Це був важкий день. Я намагаюся сильно не вникати в новини, бо я тут працюю, мені потрібно виконати свою роботу, а потім уже дивитись. Після матчу я відкрила новини, трохи поплакала, бо просто серце розривається.

Важко переживати це тут, коли я знаю, скільки людей страждають і помирають в Україні. Коли мене накривають емоції з приводу цього, я намагаюся їх виплеснути і рухатись далі".

У третьому колі Костюк зустрінеться з американкою Еммою Наварро. Матч відбудеться 4 липня.

Нагадаємо, що окрім Костюк, до третього кола з українок пробилася Дар'я Снігур.

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Вімблдон Марта Костюк

Марта Костюк

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