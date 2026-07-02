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Турецька тенісистка розкритикувала організаторів Вімблдона за заборону палестинської символіки

Станіслав Матусевич — 2 липня 2026, 22:32
Турецька тенісистка розкритикувала організаторів Вімблдона за заборону палестинської символіки
Зейнеп Сонмез
Instagram

Турецька тенісистка Зейнеп Сонмез заявила, що організатори Вімблдона заборонили їй вдягати на матчі турніру значок у вигляді кавуна, який є політичним символом палестинського опору.

Про це повідомляє Daily Express.

На інших турнірах Сонмез дозволяли виступати із таким значком, але на Вімблдоні, який відомий суворим дрес-кодом, організатори заборонили спортсменці грати з ним. Зейнеп піддала таке рішення критиці, адже українська символіка на одязі на Вімблдоні є дозволеною.

Тенісистка знайшла вихід зі становища, використовуючи на корті віброгасник (аксесуар, який кріпиться до струн ракетки для зменшення вібрації – ред.) у вигляді кавуна.

"Раніше я носила значок. Але мені більше не дозволяють це робити на турнірах. У нас були дискусії з організаторами, тому що прапор України дозволено, а прапор Палестини – ні.

Зрештою вони сказали, що категорично не дозволять цього. Тож я прикріплюю віброгасник у вигляді кавуна до ракетки, і вони не можуть нічого сказати проти цього", – сказала Сонмез.

Нагадаємо, що на Ролан Гаррос Сонмез критикувала організаторів за розміщення рекламних бортів близько до корту під час матчів.

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