П'ять українок проведуть чергові матчі Вімблдона 3 липня: анонс поєдинків
3 липня, у п'ятий змагальний день Вімблдона, п'ятеро українських тенісисток проведуть стартові матчі парних розрядів трав'яного мейджору.
Марта Костюк, Надія Кіченок, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська зіграють у парах, а Людмила Кіченок – у міксті.
Костюк разом зі своєю звичною напарницею на турнірах Grand Slam румункою Єленою Габріелою Русе проведуть поєдинок проти п'ятих сіяних, Ніколь Меліхар-Мартінес (США) та Ерін Раутліфф (Нова Зеландія).
Надія Кіченок і японка Макото Ніномія зіграють з посіяними під 16 номером Ейшею Мухаммад (США) і Фанні Штоллар (Угорщина).
Калініна та Ястремська виступлять у єдиній на турнірі чисто українській парі. Їхніми суперницями стане дует Сорана Кирстя (Румунія)/Анна Калінская (-).
Людмила Кіченок, яка ставала чемпіонкою в міксті на Вімблдоні-2023, і нідерландець Давид Пел зустрінуться з Еллен Перес (Австралія) та Франсішку Кабралом (Португалія).
Розклад матчів українок на Вімблдоні на 3 липня
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.
Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.
Нагадаємо, що напередодні у третє коло одиночного розряду Вімблдона вийшли українки Дар'я Снігур та Марта Костюк.