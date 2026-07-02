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П'ять українок проведуть чергові матчі Вімблдона 3 липня: анонс поєдинків

Станіслав Матусевич — 2 липня 2026, 21:35
П'ять українок проведуть чергові матчі Вімблдона 3 липня: анонс поєдинків
Марта Костюк
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3 липня, у п'ятий змагальний день Вімблдона, п'ятеро українських тенісисток проведуть стартові матчі парних розрядів трав'яного мейджору.

Марта Костюк, Надія Кіченок, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська зіграють у парах, а Людмила Кіченок – у міксті.

Костюк разом зі своєю звичною напарницею на турнірах Grand Slam румункою Єленою Габріелою Русе проведуть поєдинок проти п'ятих сіяних, Ніколь Меліхар-Мартінес (США) та Ерін Раутліфф (Нова Зеландія).

Надія Кіченок і японка Макото Ніномія зіграють з посіяними під 16 номером Ейшею Мухаммад (США) і Фанні Штоллар (Угорщина).

Калініна та Ястремська виступлять у єдиній на турнірі чисто українській парі. Їхніми суперницями стане дует Сорана Кирстя (Румунія)/Анна Калінская (-).

Людмила Кіченок, яка ставала чемпіонкою в міксті на Вімблдоні-2023, і нідерландець Давид Пел зустрінуться з Еллен Перес (Австралія) та Франсішку Кабралом (Португалія).

Розклад матчів українок на Вімблдоні на 3 липня

Wimbledon – Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Перше коло парного розряду
13:00. Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина), корт Court 4, 1-м запуском.
14:30. Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) – Ніколь Меліхар-Мартінес (США)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія), корт Court 11, 1-м запуском.
16:00*. Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Сорана Кирстя (Румунія)/Анна Калінская (-), корт Court 4, 3-м запуском, після матчу де Йонг/Роєр – Голубєв/Недовесов.
Перше коло змішаного парного розряду
17:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Давид Пел (Нідерланди) – Еллен Перес (Австралія)/Франсішку Кабрал (Португалія), корт Court 14, 4-м запуском, після матчу Міхалікова/Гласспул – Кравітц/Вільямс.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.

Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, що напередодні у третє коло одиночного розряду Вімблдона вийшли українки Дар'я Снігур та Марта Костюк.

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
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