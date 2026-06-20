Пегула з "бубликом" обіграла Сабалєнку в півфіналі турніру в Берліні

Американська тенісистка Джессіка Пегула (4) обіграла "нейтральну" першу ракетку світу Аріну Сабалєнку в півфіналі турніру серії WTA 500 у Берліні.

Гра тривала 2 години 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:7(4), 6:0.

На тай-брейку другої партії Пегула вела 3:1, однак за цього рахунку пішов дощ і матч призупинили на дві години. Після повернення на корт Сабалєнка зрівняла рахунок за сетами, але лише для того, щоб всуху програти вирішальну партію.

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Півфінал, 20 червня

Джессіка Пегула (США) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 6:7(4), 6:0

Суперниці зустрічалися втринадцяте, американка здобула четверту перемогу. У фіналі змагань Пегула зіграє проти сильнішої в матчі між Ліндою Носковою (13, Чехія) та Александрою Еалою (35, Філіппіни).

Нагадаємо, що напередодні у чвертьфіналі турніру в Берліні Сабалєнка була близька до поразки від 20-річної чешки Ніколи Бартункової (62), але тоді зуміла врятуватися.