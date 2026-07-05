Визначилася перша чвертьфіналістка Вімблдона в одиночному розряді
Джессіка Пегула
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Першою чвертьфіналісткою Вімблдона в жіночому одиночному розряді стала американка Джессіка Пегула (4). У матчі 1/8 фіналу вона обіграла свою співвітчизницю Іву Йович (16).
Поєдинок тривав 2 години 13 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:1.
Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Третє коло, 4 липня
Джессіка Пегула (США) – Іва Йович (США) 4:6, 6:3, 6:1
Суперниці зустрічалися втретє, Пегула перемогла у всіх матчах. У чвертьфіналі змагань Джессіка зіграє з сильнішою в матчі між Беліндою Бенчич (11, Швейцарія) та Коко Гофф (7, США).
Пегула повторила своє найкраще досягнення на Вімблдоні, датоване 2023 роком.
Нагадаємо, що 6 липня о 13:00 за київським часом свій поєдинок 1/8 фіналу Вімблдона проведе українка Марта Костюк (13). Її суперницею стане ще одна представниця США Ешлін Крюгер (102).
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