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Визначилася перша чвертьфіналістка Вімблдона в одиночному розряді

Станіслав Матусевич — 5 липня 2026, 17:47
Визначилася перша чвертьфіналістка Вімблдона в одиночному розряді
Джессіка Пегула
Getty images

Першою чвертьфіналісткою Вімблдона в жіночому одиночному розряді стала американка Джессіка Пегула (4). У матчі 1/8 фіналу вона обіграла свою співвітчизницю Іву Йович (16).

Поєдинок тривав 2 години 13 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:1.

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Третє коло, 4 липня

Джессіка Пегула (США) – Іва Йович (США) 4:6, 6:3, 6:1

Суперниці зустрічалися втретє, Пегула перемогла у всіх матчах. У чвертьфіналі змагань Джессіка зіграє з сильнішою в матчі між Беліндою Бенчич (11, Швейцарія) та Коко Гофф (7, США).

Пегула повторила своє найкраще досягнення на Вімблдоні, датоване 2023 роком.

Нагадаємо, що 6 липня о 13:00 за київським часом свій поєдинок 1/8 фіналу Вімблдона проведе українка Марта Костюк (13). Її суперницею стане ще одна представниця США Ешлін Крюгер (102).

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Вімблдон Джессіка Пегула Іва Йович

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