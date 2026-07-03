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Костюк і Снігур 4 липня боротимуться за вихід в 1/8 фіналу Вімблдона: анонс матчів українок

Станіслав Матусевич — 3 липня 2026, 21:11
Костюк і Снігур 4 липня боротимуться за вихід в 1/8 фіналу Вімблдона: анонс матчів українок
Марта Костюк
Getty images

4 липня, в шостий ігровий день Вімблдона, четверо українських тенісисток вийдуть на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. Марта Костюк (13) і Дар'я Снігур (77) проведуть матчі третього кола одиночного розряду. Та ж Костюк, а також Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська виступлять у другому раунді в парах.

Костюк зіграє проти американки Емми Наварро (26), якій поступалася у всіх чотирьох попередніх очних поєдинках. Двічі минулого року Наварро була сильнішою на траві.

Снігур протистоятиме іншій представниці США, Ешлін Крюгер (102). Тенісистки раніше між собою не перетиналися. Зазначимо, що для українки трава є улюбленим покриттям, а американка поточного сезону з 16 проведених матчів на траві виграла 15.

У парному розряді Костюк та румунка Єлена Габріела Русе проведуть поєдинок проти представниць Індонезії, Алділи Сутджіаді та Джаніс Тджен.

Калініна та Ястремська являють собою єдиний чисто український дует на Вімблдоні. Вони зіграють проти третіх сіяних, Анни Даніліної з Казахстану та Александри Крунич із Сербії.

Розклад матчів українок на Вімблдоні на 4 липня

Wimbledon – Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Третє коло одиночного розряду
13:00. Марта Костюк (Україна) – Емма Наварро (США), корт Court 2, 1-м запуском.
14:30*. Дар'я Снігур (Україна) – Ешлін Крюгер (США), корт Court 18, 2-м запуском, після матчу Кеш/Схюрс – Солсбері/Фернандес.
Друге коло парного розряду
16:00*. Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) – Алділа Сутджіаді/Джаніс Тджен (Індонезія), корт Court 16, 3-м запуском, після матчу Доулхайд/Паркс – Дабровскі/Стефані.
17:30*. Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія), корт Court 15, 4-м запуском, після матчу Ніс/Глісон – Павич/Штоллар.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.

Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, що напередодні Костюк і Русе обіграли п'ятих сіяних у першому колі Вімблдона в парному розряді.

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Вімблдон Марта Костюк Дар'я Снігур

Марта Костюк

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