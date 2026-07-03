Костюк і Снігур 4 липня боротимуться за вихід в 1/8 фіналу Вімблдона: анонс матчів українок
4 липня, в шостий ігровий день Вімблдона, четверо українських тенісисток вийдуть на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. Марта Костюк (13) і Дар'я Снігур (77) проведуть матчі третього кола одиночного розряду. Та ж Костюк, а також Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська виступлять у другому раунді в парах.
Костюк зіграє проти американки Емми Наварро (26), якій поступалася у всіх чотирьох попередніх очних поєдинках. Двічі минулого року Наварро була сильнішою на траві.
Снігур протистоятиме іншій представниці США, Ешлін Крюгер (102). Тенісистки раніше між собою не перетиналися. Зазначимо, що для українки трава є улюбленим покриттям, а американка поточного сезону з 16 проведених матчів на траві виграла 15.
У парному розряді Костюк та румунка Єлена Габріела Русе проведуть поєдинок проти представниць Індонезії, Алділи Сутджіаді та Джаніс Тджен.
Калініна та Ястремська являють собою єдиний чисто український дует на Вімблдоні. Вони зіграють проти третіх сіяних, Анни Даніліної з Казахстану та Александри Крунич із Сербії.
Розклад матчів українок на Вімблдоні на 4 липня
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.
Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.
Нагадаємо, що напередодні Костюк і Русе обіграли п'ятих сіяних у першому колі Вімблдона в парному розряді.