Дар'я Снігур: Не варто недооцінювати кваліфаєрів

Киянка Дар'я Снігур приєдналася до вузького кола українок, яким бодай раз вдавалося пройти два кола Вімблдона. До неї таких тенісисток було лише вісім. Проте перемога Снігур над Леолією Жанжан має значно ширший вимір – Дар'я досягла свого найкращого результату на мейджорах. І своєю грою натякає, що може зазіхнути й на ще вищі вершини.

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Втім, на словах Дар'я залишається стриманою. "Чемпіон" переконався в цьому, поспілкувавшись із нею після виходу до третього кола.

– Дашо, віддам належне твоїй концентрації. Колосальна різниця в цьому аспекті порівняно з тобою дворічної давнини. Вочевидь відчувається рука Давида Цельта. Чи є додаткові аргументи після перемоги на найвищій поки що для тебе стадії мейджору?

Важко не погодитися. Так, ключова роль у цих двох перемогах на турнірі належить Давиду. Завдяки йому мені зараз набагато легше грається. Він завжди поруч, і це додає мені впевненості. Ми дуже добре розуміємо одне одного. Буквально з півслова. Навіть сам Давид цьому дивується. Ми нічого не змінюємо й змінювати не плануємо. Він потроху звикає до моїх консервативних нахилів.

– Ми розмовляємо, коли твоя суперниця ще не визначилася в матчі Болквадзе – Крюгер. Проте де-факто ти зіграєш із кваліфаєркою в третьому колі. Чи є додатковим тиском те, що до матчу ти підходитимеш, скоріш за все, у статусі фаворитки?

Не варто недооцінювати кваліфаєрок. На такій стадії суперниця буде серйозною і заслуговуватиме на повагу. Ешлін Крюгер, наприклад, обіграла Донну Векич, яка нещодавно виграла турнір WTA 500 у Лондоні. Це говорить про багато що.

– Здається, що зовсім скоро на тебе чекає ще більша увага. Чи відчувається вона вже зараз? Зважаючи на твій інтровертизм, готова до цього?

Я завжди хочу залишатися такою, якою я є. Попри те, що уваги зараз достатньо, я все ж таки волію залишатися у власному світі.

Дар'я Снігур Getty Images

– Як киянку мушу тебе запитати про страшенну ніч через обстріли столиці України. Як ти все це переживаєш під час такого важливого турніру?

У день матчу я прокинулася о сьомій ранку. Ми з татом читали новини, які, зрозуміло, перетворили наш ранок на суцільний мінус. Довго приходила до тями, але повинна була зробити це якомога швидше, адже матч стояв першим запуском. Правильно налаштуватися – важлива частина підготовки.

– Мама залишилася в Києві?

Так. Вона вперше була з нами під час Ролан Гаррос, проте не має такої довгої відпустки, щоб приїхати до Лондона.

– Знаю, що ти фанатка футболу. Зараз розпочинається найцікавіша частина чемпіонату світу, який проходить паралельно з Вімблдоном. Чи є час дивитися матчі?

Через те, що чемпіонат світу проходить не в Європі, важкувато підлаштовуватися під його розклад. Проте за можливості дивимося матчі з татом. Саме він сформував мою любов до футболу. І наші смаки однозначно збігаються.

– І за кого ви вболіваєте?

Оскільки Україна не потрапила до фінальної частини, вболіваємо за Англію. Саме в цій збірній грає один із моїх улюблених футболістів – Гаррі Кейн.