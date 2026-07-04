Це найважливіше у нашому спорті: Снігур назвала людину, яка змінила її ментальність

Дар'я Снігур (77) розповіла про роль нового тренера Давіда Цельта в її останніх успіхах, зокрема, на Вімблдоні.

Слова тенісистки передає Суспільне Спорт.

Українка заявила, що він змінив її ментальність. Зокрема, важливими були підказки й у поєдинку першого кола проти Еліни Світоліної.

"Тренер дуже допоміг. Він підтримував мене та підказував по ходу матчу. Це і його перемога. Допомагав із тактикою. Це лише мій другий турнір, коли він присутній на матчах наживо. Це мені дуже допомагає. Він змінив мою ментальність. Це перше, що він змінив. Це, на мою думку, найважливіше у нашому спорті. Давід сказав, що я грала добре. Ми багато працювали, і він дуже вірив у мене. Постійно повторював, що я теж маю вірити в себе. Це справді допомогло. Раніше я майже завжди була лише з татом, а зараз поруч і тренер. Він додає мені впевненості", – сказала Снігур.

Зазначимо, що на Вімблдоні-2026 Дар'я вперше в кар'єрі пробилась до 1/16 фіналу "мейджорів". На цій стадії турніру вона зіграє з американкою Ешлін Крюгер (102).

Їхнє очне протистояння відбудеться 4 липня. Воно розпочнеться не раніше 14:30 за київським часом.

Наразі киянка посідає 56-ту сходинку світового рейтингу в режимі лайв. Це рекордна для неї позиція в кар'єрі.