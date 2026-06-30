Чинна чемпіонка Вімблдона з проблемами вийшла у друге коло турніру

Третя ракетка світу Іга Швьонтек не без проблем стартувала на Вімблдоні-2026. У першому колі полька в трьох сетах перемогла американку Тейлор Таунсенд (79).

Поєдинок тривав 2 години 2 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 2:6, 6:3.

Другий сет фаворитка вчисту провалила, зробивши 16 невимушених помилок. На початку третьої партії Швьонтек втримала свою подачу у десятихвилинному геймі й зрештою зуміла здобути перемогу.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Перше коло, 30 червня Іга Швьонтек (Польща) – Тейлор Таунсенд (США) 6:1, 2:6, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Швьонтек зіграє проти експершої ракетки світу Кароліни Плішкової (73, Чехія).

Іга здобула свою 29 перемогу в 30 проведених стартових матчах турнірів Grand Slam.

Нагадаємо, що до другого кола Вімблдона з українок поки пробилася лише Даяна Ястремська.