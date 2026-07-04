Історична перемога Костюк над Наварро: огляд матчу

Друга ракетка України Марта Костюк (13) вперше в кар'єрі вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона, обігравши представницю США Емму Наварро (26).

Матч тривав 1 годину 44 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 4:6, 6:1.

Огляд матчу

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Третє коло, 4 липня Марта Костюк (Україна) – Емма Наварро (США) 6:2, 4:6, 6:1

Суперниці зустрічалися вп'яте, українка здобула першу перемогу. В 1/8 фіналу змагань Костюк зіграє проти іншої американки, Ешлін Крюгер (102).

Марта вперше в кар'єрі дісталася до 1/8 фіналу Вімблдона, раніше вона двічі зупинялася у третьому колі. Загалом же киянка вп'яте вийшла у другий тиждень турнірів Grand Slam.

Костюк стала четвертою українкою в історії після Еліни Світоліної (4 рази), Даяни Ястремської (1 раз) та Лесі Цуренко (1 раз), яка дісталася до 1/8 фіналу трав'яного мейджору.

Нагадаємо, що на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), а в другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114).