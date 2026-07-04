Українська правда
Усі розділи

Вімблдон 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Вімблдон-2026

Костюк – про вихід до 1/8 фіналу Вімблдону: Не думала, що дійду до четвертого кола

Сергій Шаховець — 4 липня 2026, 15:51
Костюк – про вихід до 1/8 фіналу Вімблдону: Не думала, що дійду до четвертого кола
Марта Костюк
Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася емоціями після перемоги над американкою Еммою Наварро у третьому колі Вімблдону.

Про це 24-річна спортсменка розповіла сайту "Великий теніс України".

Костюк зізналася, що ніколи не думала, що зможе дістатися 1/8 фіналу Вімблдону, а підтримка трибун зробила цей момент ще більш особливим.

"Це неймовірне місце. Ніколи в житті не думала, що дійду тут до четвертого кола. Я двічі була у третьому, тож це для мене нова територія. Неймовірна підтримка, неймовірна атмосфера. Дуже дякую всім, хто прийшов", – сказала українка.

Тенісистка також розповіла, що перед матчем змінила своє ставлення до гри. За її словами, у розмові з чоловіком вона наголосила, що цього разу хоче не лише перемогти, а й отримати максимальне задоволення від самого процесу.

"Я в турі вже дуже довго, і мені здається, що я пропустила багато неймовірних моментів через те, що була надто сфокусована на перемозі, на досягненні результату. Тому я, мабуть, знайшла для себе таку формулу: незалежно від результату, найголовніше – це насолодитися процесом на всі 100%. І для мене велика честь бути тут", — зазначила Костюк.

Говорячи про стабільні виступи цього сезону та вихід до другого тижня турніру Grand Slam, українка наголосила, що досвід участі у двотижневих змаганнях допоміг їй краще розподіляти сили.

"Я вже трохи навчилася справлятися з довгими змаганнями, відновлюватися та розслаблятися. Це, безумовно, допомагає моїм виступам на турнірах Grand Slam. І я думаю, що найважливіше – це йти день за днем і кожного конкретного дня витрачати якомога менше енергії.", – підсумувала тенісистка.

Зазначимо, що Костюк вперше в кар'єрі дісталася до 1/8 фіналу Вімблдону. Раніше вона двічі зупинялася у третьому колі. Загалом же киянка вп'яте вийшла у другий тиждень турнірів Grand Slam.

Нагадаємо, що на старті Вімблдону Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), а в другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114).

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Вімблдон Марта Костюк

Марта Костюк

Костюк обіграла незручну суперницю і вперше в кар'єрі вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона
Костюк і Снігур 4 липня боротимуться за вихід в 1/8 фіналу Вімблдона: анонс матчів українок
Костюк і Русе обіграли п'ятих сіяних у парному розряді Вімблдона
Костюк – про сукню, в якій виступає на Вімблдоні: У мереживі є український мотив
П'ять українок проведуть чергові матчі Вімблдона 3 липня: анонс поєдинків

Останні новини