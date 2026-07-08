Чинна чемпіонка "тисячника" в Монреалі знялася з цьогорічного турніру

Десята ракетка світу канадійка Вікторія Мбоко, яка минулого року стала переможницею турніру серії WTA 1000 у Монреалі, не виступить на цьогорічних змаганнях.

Про це повідомляє Reuters.

19-річна тенісистка місяць тому пошкодила медіальну колатеральну зв'язку коліна в матчі проти Кароліни Плішкової на турнірі в Лондоні, і через це не зуміла виступити на Вімблдоні. Тепер їй доведеться пропустити і домашній "тисячник" у Торонто (турніри у Монреалі та Торонто чергуються за локацією проведення кожен рік – ред.).

"Мене дуже засмучує те, що я не зможу грати вдома цього літа перед улюбленими людьми і за підтримки вболівальників у Торонто, адже я так цього чекала", – сказала Мбоко.

Турнір серії WTA 1000 у Торонто відбудеться з 2 по 13 серпня.

Нагадаємо, що легендарна Серена Вільямс не зуміла виступити у парному розряді Вімблдона через травму коліна.