Чинна чемпіонка "тисячника" в Монреалі знялася з цьогорічного турніру
Вікторія Мбоко
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Десята ракетка світу канадійка Вікторія Мбоко, яка минулого року стала переможницею турніру серії WTA 1000 у Монреалі, не виступить на цьогорічних змаганнях.
Про це повідомляє Reuters.
19-річна тенісистка місяць тому пошкодила медіальну колатеральну зв'язку коліна в матчі проти Кароліни Плішкової на турнірі в Лондоні, і через це не зуміла виступити на Вімблдоні. Тепер їй доведеться пропустити і домашній "тисячник" у Торонто (турніри у Монреалі та Торонто чергуються за локацією проведення кожен рік – ред.).
"Мене дуже засмучує те, що я не зможу грати вдома цього літа перед улюбленими людьми і за підтримки вболівальників у Торонто, адже я так цього чекала", – сказала Мбоко.
Турнір серії WTA 1000 у Торонто відбудеться з 2 по 13 серпня.
Нагадаємо, що легендарна Серена Вільямс не зуміла виступити у парному розряді Вімблдона через травму коліна.
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