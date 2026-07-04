Людмила Кіченок поступилася у другому колі парного розряду Вімблдона

Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик поступилися у другому колі парного розряду Вімблдона китайському дуету Цзян Сіньюй/Сюй Іфань.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 5:7.

За поєдинок Кіченок і Кравчик 3 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та не реалізували жоден із 8 брейк-пойнтів. Їхні суперниці виконали 3 ейси, зробили 1 помилку на подачі та 2 брейки.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Друге коло парного розряду, 4 липня Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Цзян Сіньюй/Сюй Іфань (Китай) 4:6, 5:7

Пари зустрічалися вдруге у поточному сезоні, кожна має по одній перемозі.

4 липня матчі другого кола парного розряду проведуть чисто український дует Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська та Марта Костюк разом із румункою Єленою Габріелою Русе. Анонс поєдинків доступний на сайті Чемпіон.