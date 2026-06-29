Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Зірки українського спорту отримали престижні державні нагороди

Олег Дідух — 29 червня 2026, 17:41
Зірки українського спорту отримали престижні державні нагороди
Людмила Лузан
Instagram

Декілька зірок українського спорту отримали престижні нагороди від Президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня Конституції, який відзначався 28 червня.

Про це повідомляє пресслужба Президента України.

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня були нагороджені веслувальниця Людмила Лузан, тенісистка Марта Костюк, легкоатлет Артур Фельфнер і почесний президент Національної федерації бодібілдингу України Андрій Долгокір. Посмертно нагороджений чемпіон та багаторазовий призер чемпіонатів України з греко-римської боротьби Роман Стащенко.

Раніше повідомлялося про те, що Орден княгині Ольги І ступеня отримали біатлоністка Анастасія Меркушина та веслувальниця Анастасія Рибачок. Також чемпіонка Європи 2026 року з класичних шахів Анастасія Гнатишин визначена нагородою "Майбутнє України".

Марта Костюк Артур Фельфнер Людмила Лузан

Марта Костюк

Мінімум 1000 євро щомісяця: мати Костюк розповіла скільки коштує тренування дитини в тенісі
Жодна людина не підійшла й вибачилась: мати Костюк розповіла про ставлення росіянок до українських тенісисток
Світоліна перебуває на восьмій позиції, Костюк іде 13-ю в оновленому рейтингу WTA
Слабка форма фавориток – хороший шанс для Світоліної та Костюк: прев’ю Вімблдона-2026
Названо головних фавориток Вімблдона-2026: прогноз букмекерів на трав'яний "мейджор"

Останні новини