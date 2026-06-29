Зірки українського спорту отримали престижні державні нагороди

Декілька зірок українського спорту отримали престижні нагороди від Президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня Конституції, який відзначався 28 червня.

Про це повідомляє пресслужба Президента України.

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня були нагороджені веслувальниця Людмила Лузан, тенісистка Марта Костюк, легкоатлет Артур Фельфнер і почесний президент Національної федерації бодібілдингу України Андрій Долгокір. Посмертно нагороджений чемпіон та багаторазовий призер чемпіонатів України з греко-римської боротьби Роман Стащенко.

Раніше повідомлялося про те, що Орден княгині Ольги І ступеня отримали біатлоністка Анастасія Меркушина та веслувальниця Анастасія Рибачок. Також чемпіонка Європи 2026 року з класичних шахів Анастасія Гнатишин визначена нагородою "Майбутнє України".