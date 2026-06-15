Калініна не зуміла виграти другий матч за день у кваліфікації турніру WTA 500 в Берліні
Ангеліна Калініна
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Ангеліна Калініна (71) поступилася француженці Діан Паррі (60) у фіналі кваліфікації на турнірі серії WTA 500 у Берліні.
Гра тривала 1 годину 49 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 5:7.
За матч Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 9 ейсів, зробила 8 помилок на подачі та 4 брейки.
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Фінал кваліфікації, 15 червня
Ангеліна Калініна (Україна) – Діан Паррі (Франція) 4:6, 5:7
Суперниці зустрічалися вшосте, кожна має по три перемоги, однак Паррі виграла вдруге за останній місяць.
Калініній, як і її суперниці, довелося 15 червня догравати поєдинок півфіналу кваліфікації. У ньому Ангеліна здолала новозеландку Лулу Сан (110).