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Калініна не зуміла виграти другий матч за день у кваліфікації турніру WTA 500 в Берліні

Станіслав Матусевич — 15 червня 2026, 18:37
Калініна не зуміла виграти другий матч за день у кваліфікації турніру WTA 500 в Берліні
Ангеліна Калініна
Getty Images

Ангеліна Калініна (71) поступилася француженці Діан Паррі (60) у фіналі кваліфікації на турнірі серії WTA 500 у Берліні.

Гра тривала 1 годину 49 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 5:7.

За матч Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 9 ейсів, зробила 8 помилок на подачі та 4 брейки.

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Фінал кваліфікації, 15 червня

Ангеліна Калініна (Україна) – Діан Паррі (Франція) 4:6, 5:7

Суперниці зустрічалися вшосте, кожна має по три перемоги, однак Паррі виграла вдруге за останній місяць.

Калініній, як і її суперниці, довелося 15 червня догравати поєдинок півфіналу кваліфікації. У ньому Ангеліна здолала новозеландку Лулу Сан (110).

WTA Ангеліна Калініна Діан Паррі

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