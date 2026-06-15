Калініна вийшла в фінал кваліфікації на турнірі в Берліні
Ангеліна Калініна (71) вийшла у фінал кваліфікації на турнірі серії WTA 500 у Берліні. У стартовому матчі попереднього раунду українка обіграла представницю Нової Зеландії Лулу Сан (110).
Поєдинок мав бути зіграний ще у суботу, однак через постійні дощі розпочався у неділю, а завершився у понеділок. Рахунок зустрічі 6:4, 6:3.
За матч Калініна 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 1 брейк.
Ангеліна Калініна (Україна) – Лулу Сан (Нова Зеландія) 6:4, 6:3
Суперниці раніше не зустрічалися. У фіналі кваліфікації, який має відбутися теж сьогодні, якщо дозволить погода, Калініна зіграє з Діан Паррі (60, Франція).
В основній сітці змагань заявлена перша ракетка України Еліна Світоліна.
Нагадаємо, що українські тенісистки дізналися свої місця в оновленому рейтингу WTA від 15 червня.