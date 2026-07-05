Джокович побив "вічний" рекорд Федерера на Вімблдоні
39-річний Новак Джокович побив рекорд Роджера Федерера за кількістю перемог у матчах Вімблдона. У видатного серба 106 звитяг, у швейцарця залишилося 105.
В матчі 1/8 фіналу Джокович за 3 години 27 хвилин обіграв "нейтрального" Романа Сафіулліна з рахунком 7:6(6), 6:3, 3:6, 6:3 і став першим чвертьфіналістом Вімблдона.
Новак Джокович (Сербія) – Роман Сафіуллін (-) 7:6(6), 6:3, 3:6, 6:3
В 1/8 фіналу Джокович зіграє проти сильнішого в матчі між Феліксом Оже-Альяссімом (4, Канада) та Алехандро Давідовичем Фокіною (23, Іспанія).
Новак у 17 раз в кар'єрі вийшов у чвертьфінал Вімблдона.
Нагадаємо, що у другому колі Вімблдона Джокович вдванадцяте поспіль здолав грека Стефаноса Циципаса, а в третьому раунді переміг француза Артура Ріндеркнеха.