Джокович зрівнявся з рекордом Федерера за кількістю перемог на Вімблдоні
Новак Джокович
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Сербський тенісист Новак Джокович наздогнав легендарного швейцарця Роджера Федерера за кількістю перемог (105) в основній сітці Вімблдона після перемоги над французом Артуром Ріндеркнехом у третьому раунді цьогорічного турніру.
Статистичні дані наводить портал OptaAce.
Джокович обіграв Ріндеркнеха за 3 години 15 хвилин із рахунком 7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4).
Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Третє коло, 3 липня
Новак Джокович (Сербія) – Артур Ріндеркнех (Франція) 7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4)
В 1/8 фіналу Джокович зіграє проти "нейтрального" Романа Сафіулліна, й у випадку перемоги поб'є рекорд Федерера.
Нагадаємо, що у другому колі Вімблдона Джокович вдванадцяте поспіль здолав грека Стефаноса Циципаса.
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