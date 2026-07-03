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Джокович зрівнявся з рекордом Федерера за кількістю перемог на Вімблдоні

Станіслав Матусевич — 3 липня 2026, 19:07
Джокович зрівнявся з рекордом Федерера за кількістю перемог на Вімблдоні
Новак Джокович
Getty images

Сербський тенісист Новак Джокович наздогнав легендарного швейцарця Роджера Федерера за кількістю перемог (105) в основній сітці Вімблдона після перемоги над французом Артуром Ріндеркнехом у третьому раунді цьогорічного турніру.

Статистичні дані наводить портал OptaAce.

Джокович обіграв Ріндеркнеха за 3 години 15 хвилин із рахунком 7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4).

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Третє коло, 3 липня

Новак Джокович (Сербія) – Артур Ріндеркнех (Франція) 7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4)

В 1/8 фіналу Джокович зіграє проти "нейтрального" Романа Сафіулліна, й у випадку перемоги поб'є рекорд Федерера.

Нагадаємо, що у другому колі Вімблдона Джокович вдванадцяте поспіль здолав грека Стефаноса Циципаса.

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