Костюк – про сукню, в якій виступає на Вімблдоні: У мереживі є український мотив

Марта Костюк поділилася враженнями від сукні, створеної для неї спеціально під Вімблдон американським брендом Wilson та розповіла про український мотив у мереживі.

Слова тенісистки наводить Суспільне Спорт.

Марта зазначила, що сукня дуже зручна, попри те, що після фотосесії та правок вона в ній не грала.

"Все було суперкруто. Вона неймовірно легка, що теж неможливо побачити. Мені здається, коли ти дивишся на неї, вона виглядає дуже об'ємною, але при цьому вона дійсно дуже-дуже легка. І я, звісно, дуже рада. Мені здається, і на фотографіях виглядає дуже круто. Тому я задоволена", – сказала Костюк.

До того ж, мереживо на сукні виглядає певною відсилкою до України.

"Для мене це ще якась така українська відсилка в цій сукні. Сьогодні до мене підійшла жінка й каже, що це виглядає, як відсилання до України, якийсь український мотив. Я так ніколи з цієї сторони не дивилася, бо воно для мене як звичайне мереживо. Але після її слів придивилася і подумала: "А й справді, щось подібне є", – пояснила Марта.

Нагадаємо, що Костюк на Вімблдоні вийшла у третє коло змагань, у якому 4 липня зіграє проти американки Емми Наварро.