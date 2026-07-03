Костюк – про сукню, в якій виступає на Вімблдоні: У мереживі є український мотив
Марта Костюк
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Марта Костюк поділилася враженнями від сукні, створеної для неї спеціально під Вімблдон американським брендом Wilson та розповіла про український мотив у мереживі.
Слова тенісистки наводить Суспільне Спорт.
Марта зазначила, що сукня дуже зручна, попри те, що після фотосесії та правок вона в ній не грала.
"Все було суперкруто. Вона неймовірно легка, що теж неможливо побачити. Мені здається, коли ти дивишся на неї, вона виглядає дуже об'ємною, але при цьому вона дійсно дуже-дуже легка. І я, звісно, дуже рада. Мені здається, і на фотографіях виглядає дуже круто. Тому я задоволена", – сказала Костюк.
До того ж, мереживо на сукні виглядає певною відсилкою до України.
"Для мене це ще якась така українська відсилка в цій сукні. Сьогодні до мене підійшла жінка й каже, що це виглядає, як відсилання до України, якийсь український мотив. Я так ніколи з цієї сторони не дивилася, бо воно для мене як звичайне мереживо. Але після її слів придивилася і подумала: "А й справді, щось подібне є", – пояснила Марта.
Нагадаємо, що Костюк на Вімблдоні вийшла у третє коло змагань, у якому 4 липня зіграє проти американки Емми Наварро.
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