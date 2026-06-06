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Скандал після фіналу Ролан Гаррос: фанати Андрєєвої дістали прапор РФ, але охорона миттєво втрутилася

Богдан Войченко — 6 червня 2026, 20:29
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Скандал після фіналу Ролан Гаррос: фанати Андрєєвої дістали прапор РФ, але охорона миттєво втрутилася

Фінал жіночого Ролан Гаррос-2026 запам'ятався неприємним інцидентом на трибунах одразу після завершення матчу.

Поки російська тенісистка святкувала найбільший успіх у своїй кар'єрі, частина її прихильників вирішила привернути до себе увагу за допомогою російської символіки.

Після фінального розіграшу один із уболівальників дістав російський прапор і спробував розгорнути його на трибунах. Однак зробити це повноцінно йому не вдалося.

Працівники служби безпеки швидко помітили порушення та негайно втрутилися в ситуацію. Охорона дала зрозуміти, що демонстрація прапора є неприпустимою, після чого фанат був змушений прибрати символіку.

Сам фінал завершився впевненою перемогою Андрєєвої. Тенісистка, яка виступає у нейтральному статусі, у вирішальному матчі здолала головну сенсацію турніру — польку Маю Хвалінську.

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Росіянка контролювала перебіг зустрічі та перемогла у двох сетах із рахунком 6:3, 6:2, вперше у кар'єрі завоювавши титул Ролан Гаррос в одиночному розряді.

Нагадаємо, що в півфінальному поєдинку Ролан Гаррос українка Марта Костюк поступилася саме Андрєєвій.

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