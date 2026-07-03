Кіченок не зуміла подолати перше коло Вімблдона у змішаному парному розряді
Людмила Кіченок
Людмила Кіченок та нідерландець Давид Пел поступилися в першому колі міксту на Вімблдоні дуету Еллен Перес (Австралія)/Франсішку Кабрал (Португалія).
Матч тривав 1 годину 56 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 5:7, 2:6.
За поєдинок Кіченок і Пел 3 рази подали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 2 брейки. Їхні суперники виконали 12 ейсів, зробили 3 помилки на подачі та 4 брейки.
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Перше коло міксту, 3 липня
Людмила Кіченок (Україна)/Давид Пел (Нідерланди) – Еллен Перес (Австралія)/Франсішку Кабрал (Португалія) 7:5, 5:7, 2:6
Нагадаємо, що в жіночому парному розряді Вімблдона Кіченок та американка Дезіре Кравчик вийшли у друге коло змагань.
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