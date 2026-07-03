36-річний німець вибив дев'ятого сіяного росіянина у третьому колі Вімблдона

36-річний німець Ян-Леннард Штруфф (74) несподівано вибив з боротьби дев'ятого сіяного "нейтрального" Даніїла Медведєва у третьому колі Вімблдона.

Гра тривала 2 години 52 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(4), 7:6(5), 7:5.

В кожній партії Штруфф програвав із брейком, а у третій поступався 2:5 із двома брейками, проте це не допомогло Медведєву взяти хоча б один сет.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Третє коло, 3 липня Ян-Леннард Штруфф (Німеччина) – Даніїл Медведєв (-) 7:6(4), 7:6(5), 7:5

В 1/8 фіналу Штруфф зіграє проти сильнішого в матчі між Губертом Гуркачем (96, Польща) та Томмі Полом (25, США).

Нагадаємо, що лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер встановив унікальний рекорд турнірів Grand Slam.