36-річний німець вибив дев'ятого сіяного росіянина у третьому колі Вімблдона
Даніїл Мєдвєдєв
beIN SPORTS
36-річний німець Ян-Леннард Штруфф (74) несподівано вибив з боротьби дев'ятого сіяного "нейтрального" Даніїла Медведєва у третьому колі Вімблдона.
Гра тривала 2 години 52 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(4), 7:6(5), 7:5.
В кожній партії Штруфф програвав із брейком, а у третій поступався 2:5 із двома брейками, проте це не допомогло Медведєву взяти хоча б один сет.
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Третє коло, 3 липня
Ян-Леннард Штруфф (Німеччина) – Даніїл Медведєв (-) 7:6(4), 7:6(5), 7:5
В 1/8 фіналу Штруфф зіграє проти сильнішого в матчі між Губертом Гуркачем (96, Польща) та Томмі Полом (25, США).
Нагадаємо, що лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер встановив унікальний рекорд турнірів Grand Slam.
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