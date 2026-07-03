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Сіннер встановив унікальне досягнення на турнірах Grand Slam

Станіслав Матусевич — 3 липня 2026, 19:20
Сіннер встановив унікальне досягнення на турнірах Grand Slam
Яннік Сіннер
Getty images

Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер перемогою в матчі третього кола на Вімблдоні над американцем Дженсоном Бруксбі (6:4, 6:3, 6:4) встановив унікальне досягнення. Сіннер зіграв найбільше матчів третього раунду турнірів Grand Slam серед чоловіків в історії без жодної поразки – 20.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Третє коло, 3 липня

Яннік Сіннер (Італія) – Дженсон Бруксбі (США) 6:4, 6:3, 6:4

В 1/8 фіналу Сіннер зустрінеться з сенсаційним кваліфаєром із Японії Сінтаро Мочідзукі, який посідає 151 позицію у світовому рейтингу й у своєму поєдинку третього кола несподівано здолав іспанця Рафаеля Ходара (26) з рахунком 1:6, 7:6(5), 6:4, 6:4.

Нагадаємо, що Новак Джокович зрівнявся з Роджером Федерером за кількістю перемог в основній сітці Вімблдона.

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