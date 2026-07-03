Сіннер встановив унікальне досягнення на турнірах Grand Slam
Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер перемогою в матчі третього кола на Вімблдоні над американцем Дженсоном Бруксбі (6:4, 6:3, 6:4) встановив унікальне досягнення. Сіннер зіграв найбільше матчів третього раунду турнірів Grand Slam серед чоловіків в історії без жодної поразки – 20.
Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.
Яннік Сіннер (Італія) – Дженсон Бруксбі (США) 6:4, 6:3, 6:4
В 1/8 фіналу Сіннер зустрінеться з сенсаційним кваліфаєром із Японії Сінтаро Мочідзукі, який посідає 151 позицію у світовому рейтингу й у своєму поєдинку третього кола несподівано здолав іспанця Рафаеля Ходара (26) з рахунком 1:6, 7:6(5), 6:4, 6:4.
Нагадаємо, що Новак Джокович зрівнявся з Роджером Федерером за кількістю перемог в основній сітці Вімблдона.