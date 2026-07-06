Вперше за 19 років усі чвертьфіналістки Вімблдона є сіяними на турнірі
Марта Костюк
Всі вісім чвертьфіналісток в одиночному розряді Вімблдона потрапили до турнірного посіву. Востаннє подібне відбулося у 2007 році.
Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.
Чвертьфінальні пари складаються наступним чином:
- Джессіка Пегула [4] – Коко Гофф [7]
- Наомі Осака [14] – Кароліна Мухова [10]
- Марта Костюк [12] – Жасмін Паоліні [13]
- Елізе Мертенс [25] – Лінда Носкова [9]
Як бачимо, цього сезону фаворитки підтверджують свій статус, щоправда, це не стосується топ-3 світового рейтингу на чолі з "нейтральною" Аріною Сабалєнкою, які залишили турнір на більш ранніх етапах.
Марта Костюк проведе чвертьфінальну зустріч проти Жасмін Паоліні 8 липня. Заради кращої підготовки до неї українка знялася з матчу 1/8 фіналу парного розряду.
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