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Вперше за 19 років усі чвертьфіналістки Вімблдона є сіяними на турнірі

Станіслав Матусевич — 6 липня 2026, 20:44
Вперше за 19 років усі чвертьфіналістки Вімблдона є сіяними на турнірі
Марта Костюк
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Всі вісім чвертьфіналісток в одиночному розряді Вімблдона потрапили до турнірного посіву. Востаннє подібне відбулося у 2007 році.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Чвертьфінальні пари складаються наступним чином:

  • Джессіка Пегула [4] – Коко Гофф [7]
  • Наомі Осака [14] – Кароліна Мухова [10]
  • Марта Костюк [12] – Жасмін Паоліні [13]
  • Елізе Мертенс [25] – Лінда Носкова [9]

Як бачимо, цього сезону фаворитки підтверджують свій статус, щоправда, це не стосується топ-3 світового рейтингу на чолі з "нейтральною" Аріною Сабалєнкою, які залишили турнір на більш ранніх етапах.

Марта Костюк проведе чвертьфінальну зустріч проти Жасмін Паоліні 8 липня. Заради кращої підготовки до неї українка знялася з матчу 1/8 фіналу парного розряду. 

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Вімблдон Марта Костюк

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