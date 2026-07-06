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Костюк залишається у боротьбі за титул: на Вімблдоні визначилися всі чвертьфіналістки

Станіслав Матусевич — 6 липня 2026, 20:14
Костюк залишається у боротьбі за титул: на Вімблдоні визначилися всі чвертьфіналістки
Марта Костюк
Getty Images

Стали відомі всі чвертьфіналістки Вімблдона. 6 липня до цієї стадії змагань вийшли: Марта Костюк (13, Україна), Жасмін Паоліні (17, Італія), Елізе Мертенс (27, Бельгія) та Лінда Носкова (12, Чехія).

Костюк здолала опір американки Ешлін Крюгер (102) – 6:4, 6:4, і вперше в кар'єрі зіграє у чвертьфіналі Вімблдона. Її суперницею стане Паоліні, яка перемогла представницю Філіппін Александру Еалу (32) з рахунком 6:4, 4:6, 6:3.

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Жасмін є фіналісткою Вімблдона-2024, а з трьох зіграних матчів проти Марти виграла два. Правда, останній з них датовано 2023-м роком.

Мертенс виявилася сильнішою за чешку Марі Бузкову (23) – 6:4, 6:4 – і дебютує у чвертьфіналі Вімблдона. Востаннє бельгійка діставалася цієї стадії турнірів Grand Slam майже 6 років тому на US Open.

Носкова перемогла американку Медісон Кіз із рахунком 6:4, 7:6(2) і теж уперше дісталася до чвертьфіналу трав'яного мейджору. Чешка зустрінеться з Мертенс, раніше тенісистки між собою не грали.

Чвертьфінальні пари жінок на Вімблдоні

  • Джессіка Пегула (США) – Коко Гофф (США)
  • Наомі Осака (Японія) – Кароліна Мухова (Чехія)
  • Марта Костюк (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія)
  • Елізе Мертенс (Бельгія) – Лінда Носкова (Чехія)

Поєдинки відбудуться 7-8 липня. Матч Костюк відбудеться у середу, 8 числа, час початку визначиться пізніше.

Нагадаємо, що Марта знялася з парного розряду Вімблдона заради кращої підготовки до поєдинків в одиночці.

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Вімблдон Марта Костюк Жасмін Паоліні

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