Впала на землю та прокричалася від щастя: як Швьонтек відсвяткувала тріумф на Вімблдоні

Іга Швьонтек нарешті підкорила Вімблдон, і зробила це з неймовірним розмахом як на корті, так і за його межами.

Після нищівної перемоги над американкою Амандою Анісімовою з рахунком 6:0, 6:0 польська зірка буквально вибухнула емоціями.

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Щойно останній м’яч торкнувся трави, Швьонтек опустила ракетку і впала на землю. Вона лежала на спині посеред Центрального корту, заплющивши очі й намагаючись усвідомити, що стала чемпіонкою найпрестижнішого тенісного турніру у світі.

Камери зафіксували, як Іга кричала від щастя, не стримуючи емоцій, а потім підвелася й почала бігати по корту, тримаючи голову в руках і не вірячи у власний тріумф.

Це була не просто перемога, а кульмінація довгого шляху, адже до цього Швьонтек мала у своєму активі п’ять титулів Grand Slam, але жодного на Вімблдоні. І ось – довгоочікувана корона над її головою.

Крім того, з наступного тижня Іга нарешті повернеться до топ-3 рейтингу WTA.

Раніше повідомлялося, що Вімблдон публічно висміяв Швьонтек за недотримання "білого дрескоду" під час матчу.