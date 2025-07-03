Вімблдон креативно затролив Швьонтек у соцмережах за порушення білого дрес-коду
Польська зірка тенісу Іга Швьонтек стала об'єктом жартів з боку офіційного акаунту Вімблдону в TikTok після перемоги у першому колі над Поліною Кудерметовою.
Організатори турніру, відомі своїм суворим білим дрес-кодом, вирішили звернути увагу на те, що Іга користувалася синім рушником.
У відео з її матчу, опублікованому в TikTok, з’явився драматичний монтаж: спочатку Швьонтек витирає обличчя, а потім крупний план ще одного синього рушника, під епічну музику – наче справжній злочин проти традицій.
Хоча за правилами гравцям дозволяється використовувати лише білі аксесуари, схоже, на цей випадок дивляться більше з гумором, а не з формальними санкціями.
Креативний тролінг від організаторів турніру швидко став вірусним і викликав хвилю жартів у соцмережах.
Нагадаємо, у четвер, 3 липня, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева і Людмила Кіченок проведуть чергові матчі на Вімблдоні.
Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна впевнено перемогла "нейтральну" спортсменку Александру Соснович у другому колі турніру.