Костюк продемонструвала сукню для US Open-2026: українка обрала яскравий образ

Друга ракетка України Марта Костюк продемонструвала вболівальникам образ, у якому виступить на цьогорічному US Open.

Українська тенісистка опублікувала в Instagram фото нової ігрової сукні, яку підготувала для останнього в сезоні турніру серії Grand Slam.

Для виступу в Нью-Йорку Костюк обрала яскраву червону сукню від Wilson. Спортсменка продемонструвала вбрання перед стартом змагань та зізналася, що для неї настав час швидко перевдягатися перед останнім "Шоломом" року.

"Швидке перевдягання для останнього Slam сезону", – написала Марта в Instagram.

Нагадаємо, матчі основної сітки жіночого одиночного турніру відбудуться з 30 серпня по 12 вересня.

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Семеро українських тенісисток отримали стартових суперниць на останньому турнірі Grand Slam поточного сезону – US Open. Марта Костюк отримала 11 номер посіву й у першому колі зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації, яка ще триває.

Раніше повідомлялося, що своєю сукнею на турнір похизувалася перша ракетка України Еліна Світоліна.