Став відомий час початку чвертьфінального матчу Костюк у Досі 13 лютого

У четвер, 13 лютого, продовжаться змагання в основній сітці турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

У п'ятий ігровий день на корт вийде єдина українка, яка продовжує виступати на кортах Дохи. Марта Костюк зіграє свій чвертьфінальний матч.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Чвертьфінал одиночного розряду





19:00*. Марта Костюк (21, Україна) – Аманда Анісімова (41, США), Center Court, 4-м запуском після матчу Жабер – Остапенко.

* Орієнтовний час початку за Києвом

Нагадаємо, що Марта Костюк у першому колі турніру в Досі перемогла Зейнеп Сонмез (95, Туреччина), у другому обіграла Коко Гофф (3, США), а у третьому була сильнішою за Магду Лінетт (36, Польща).