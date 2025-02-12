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Став відомий час початку чвертьфінального матчу Костюк у Досі 13 лютого

Станіслав Матусевич — 12 лютого 2025, 21:55
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty images

У четвер, 13 лютого, продовжаться змагання в основній сітці турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

У п'ятий ігровий день на корт вийде єдина українка, яка продовжує виступати на кортах Дохи. Марта Костюк зіграє свій чвертьфінальний матч.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Чвертьфінал одиночного розряду

19:00*. Марта Костюк (21, Україна) – Аманда Анісімова (41, США), Center Court, 4-м запуском після матчу Жабер – Остапенко.

* Орієнтовний час початку за Києвом

Нагадаємо, що Марта Костюк у першому колі турніру в Досі перемогла Зейнеп Сонмез (95, Туреччина), у другому обіграла Коко Гофф (3, США), а у третьому була сильнішою за Магду Лінетт (36, Польща).

Анісімова Доха Марта Костюк WTA 1000

Марта Костюк

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