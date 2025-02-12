Став відомий час початку чвертьфінального матчу Костюк у Досі 13 лютого
Марта Костюк
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У четвер, 13 лютого, продовжаться змагання в основній сітці турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.
У п'ятий ігровий день на корт вийде єдина українка, яка продовжує виступати на кортах Дохи. Марта Костюк зіграє свій чвертьфінальний матч.
Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Чвертьфінал одиночного розряду
Чвертьфінал одиночного розряду
19:00*. Марта Костюк (21, Україна) – Аманда Анісімова (41, США), Center Court, 4-м запуском після матчу Жабер – Остапенко.
* Орієнтовний час початку за Києвом
Нагадаємо, що Марта Костюк у першому колі турніру в Досі перемогла Зейнеп Сонмез (95, Туреччина), у другому обіграла Коко Гофф (3, США), а у третьому була сильнішою за Магду Лінетт (36, Польща).