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Стали відомі фіналістки Підсумкового турніру WTA у парному розряді

Микола Дендак — 8 листопада 2024, 23:01
Стали відомі фіналістки Підсумкового турніру WTA у парному розряді
Катерина Синякова/Тейлор Таунсенд
Getty Images

Представниця Чехії Катерина Синякова та американська тенісистка Тейлор Таунсенд вийшли у фінал Підсумкового турніру WTA в парному розряді, що проходить в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

У півфіналі вони перемогли Чжань Хаоцін з Китайського Тайбею та "нейтральну" Вероніку Кудерметову з рахунком 6:0 7:6(5). Поєдинок тривав 1 годину 31 хвилину. Синякова та Таунсенд тричі подали навиліт та допустили 5 подвійних помилок.

У суперниць жодного ейсу та 7 подвійних помилок. Переможниці використали 5 з 15 брейк-пойнтів, а Чжань та Кудерметова – 2 з 3.

Синякова та Таунсенд не одразу змогли дотиснути суперниць. Спершу вони не реалізували 2 матч-пойнта за рахунку 6:5, а топім лише з четвертої спроби реалізували його на тай-брейку.

WTA Finals Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Парний розряд, півфінал
8 листопада

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) Чжань Хаоцін (Китайський Тайбей)/Вероніка Кудерметова (-) 6:0, 7:6(5)

У фіналі пара Синякової та Таунсенд зустрінуться проти канадської тенісистки Габріели Дабровскі та новозеландки Ерін Раутліфф, які у своєму півфіналі здолали американку Ніколь Меліхар-Мартінес та Еллен Перес з Австралії.

Нагадаємо, українка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії не змогли вийти з групи на цьому турнірі, програвши всі три матчі.

Кудерметова Підсумковий турнір WTA Катерина Синякова Тейлор Таунсенд

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