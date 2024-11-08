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Визначилась перша пара фіналісток Підсумкового турніру WTA

Микола Дендак — 8 листопада 2024, 21:32
Визначилась перша пара фіналісток Підсумкового турніру WTA
Габріела Дабровскі/Ерін Раутліфф
Getty Images

Канадська тенісистка Габріела Дабровскі та новозеландка Ерін Раутліфф вийшли у фінал Підсумкового турніру WTA в парному розряді, що проходить в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

У півфіналі вони перемогли американку Ніколь Меліхар-Мартінес та Еллен Перес з Австралії з рахунком 7:6(7), 6:1. Дабровскі та Раутліфф тричі подали навиліт та допустили дві подвійні помилки. У суперниць 2 ейси та 5 подвійних помилок. Переможниці використали 4 з 13 брейк-пойнтів, а Меліхар та Перес – 2 з 4.

WTA FinalsЕр-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Парний розряд, півфінал
8 листопада

Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія)Ніколь Меліхар-Мартінес (США)/Еллен Перес (Австралія) 6:1, 6:3

У фіналі Дабровскі та Раутліфф зустрінуться із переможницями пари Катержина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехія/США, 8) – Чжань Хаоцін/Вероніка Кудерметова (Китайський Тайбей/-, 7).

Нагадаємо, українка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії не змогли вийти з групи на цьому турнірі, програвши всі три матчі.

Мартінес Підсумковий турнір WTA Еллен Перес

Еллен Перес

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