Непростий вихід у третє коло турніру в Пекіні: огляд матчу Світоліна – Синякова

Українська тенісистка Еліна Світоліна (7) здобула важку перемогу над чешкою Катериною Синяковою в матчі другого кола турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала рівно 2 години і завершилася з рахунком 1:6, 6:4, 6:2.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло, 3 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) – Катерина Синякова (Чехія) 1:6, 6:4, 6:2

Тенісистки зустрічалися вшосте, українка виграла всі матчі. У третьому колі суперницею Еліни стане грекиня Марія Саккарі (33)

Світоліна ввосьме виступає на турнірі в Пекіні, її найкращим результатом є чвертьфінал у 2016 році.

Еліна здобула 25-ту перемогу в сезоні у 28 матчах проти тенісисток, які не входять до топ-50 світового рейтингу.

Нагадаємо, що ще дві українки зуміли вийти у третє коло турніру в Пекіні. Дар'я Снігур (46) перемогла першу ракетку Італії Жасмін Паоліні (20), а Даяна Ястремська розгромила фіналістку Ролан Гаррос польку Маю Хвалінську (21).