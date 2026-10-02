Світоліна 3 жовтня проведе матч другого кола на турнірі WTA 1000 в Пекіні
Еліна Світоліна
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Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) 3 жовтня зіграє стартовий для себе матч другого кола турніру серії WTA 1000 у Пекіні.
Суперницею одеситки стане чешка Катерина Синякова (55). Тенісистки провели між собою 5 поєдинків, і у всіх сильнішою була Світоліна. Поточного року Еліна обіграла Синякову в 1/8 фіналу "тисячника" в Індіан-Веллсі у березні.
Розклад матчу Світоліної у Пекіні на 3 жовтня
Cincinnati Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Друге коло
07:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Катерина Синякова (Чехія), корт Brad Drewett, 2-м запуском, після матчу Волинець – Мертенс.
* Орієнтовний початок матчу за київським часом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Нагадаємо, що дві українки вже вийшли у третє коло турніру в Пекіні. Дар'я Снігур (46) перемогла першу ракетку Італії Жасмін Паоліні (20), а Даяна Ястремська розгромила фіналістку Ролан Гаррос польку Маю Хвалінську (21).