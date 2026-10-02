Світоліна 3 жовтня проведе матч другого кола на турнірі WTA 1000 в Пекіні

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) 3 жовтня зіграє стартовий для себе матч другого кола турніру серії WTA 1000 у Пекіні.

Суперницею одеситки стане чешка Катерина Синякова (55). Тенісистки провели між собою 5 поєдинків, і у всіх сильнішою була Світоліна. Поточного року Еліна обіграла Синякову в 1/8 фіналу "тисячника" в Індіан-Веллсі у березні.

Розклад матчу Світоліної у Пекіні на 3 жовтня

Cincinnati Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло





07:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Катерина Синякова (Чехія), корт Brad Drewett, 2-м запуском, після матчу Волинець – Мертенс.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що дві українки вже вийшли у третє коло турніру в Пекіні. Дар'я Снігур (46) перемогла першу ракетку Італії Жасмін Паоліні (20), а Даяна Ястремська розгромила фіналістку Ролан Гаррос польку Маю Хвалінську (21).