Плейоф не буде. Кіченок і Остапенко завершили виступи на Підсумковому турнірі WTA

Українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко поступилися шостому сіяному тандему Ніколь Меліхар-Мартінес (США) / Еллен Перес (Австралія) у третьому турі Підсумкового турніру WTA у парному розряді, остаточно втративши шанси на вихід до плейоф.

Матч тривав 1 годину й завершився з рахунком 6:1, 6:3 на користь американсько-автралійської пари.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Парний розряд, зелена група

Третій тур, 6 листопада

Ніколь Меліхар-Мартінес (США) / Еллен Перес (Австралія) – Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) 6:1, 6:3

Відзначимо, що для виходу з групи Кіченок і Остапенко потрібно було перемагати самим у двох партіях і сподіватися на виграш у двох сетах Катерини Синякової і Тейлор Таунсенд в матчі з Сє Шувей і Елізою Мертенс. Після цього б до уваги брали додатковий показник – відсоток виграних геймів, тому обидві перемоги ще мали бути досить впевненими за рахунком.

В першому турі Кіченок і Остапенко поступилися у трьох сетах дуету Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд, у другому програли парі Сє Шувей / Елізе Мертенс.

У 2022 році Кіченок і Остапенко дійшли до 1/2 фіналу на WTA Finals.